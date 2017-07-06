17 лет тюрьмы получил житель Североуральска за убийство мужчины и покушение на убийство супружеской пары

Следствием установлено: 12 декабря 2016 года ранее судимый мужчина 42 лет, житель Североуральска, распивал спиртное в компании своих четверых знакомых. Застолье происходило в квартире, хозяевами которой были супруги 1987 и 1990 г. р. Среди выпивавших была сожительница подсудимого и мужчина 1985 г. р.

В процессе распития алкоголя между злоумышленником и его собутыльниками произошла ссора, во время которой 42-летнему гражданину были нанесены телесные повреждения. После этого мужчина ушел к себе домой, прихватил оттуда два кухонных ножа и направился в квартиру, где остались выпивать его знакомые.

Семейную пару – мужчину и женщину – он ранил ножом, а мужчину убил, смертельно ранив его в живот. Сожительницу преступник не тронул, ушел к себе домой, где после этого уснул.

Впоследствии подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. По окончании расследования дело было направлено в суд, который приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, а также с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года, сообщает СУ СК Свердловской области.

Напомним, также во время распития алкоголя в Невьянске и Кировграде были совершены похожие убийства.