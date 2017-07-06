Автоледи во дворе одного из домов в Первоуральске допустила ДТП: пострадали два человека (ФОТО)

Утром 5 июля в Первоуральске, в 09:10, во внутридворовой территории одного из жилых домов, произошло ДТП.

Автоледи на ВАЗ-2110 допустила наезд на препятствие, потом наехала на двух мужчин и врезалась в стоящую там же иномарку Chevrolet Orlando.

В результате ЧП пострадали два человека. 52-летний мужчина получил открытый перелом правой голени и был госпитализирован, а 60-летний пожилой человек с ушибленной раной лба был отпущен домой.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области