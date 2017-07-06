Автоледи во дворе одного из домов в Первоуральске допустила ДТП: пострадали два человека (ФОТО)
6 июля 2017, 17:40Происшествия
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В Первоуральске двое мужчин-пешеходов пострадали при наезде на них автомобиля ВАЗ, за рулем которого находилась женщина.
Утром 5 июля в Первоуральске, в 09:10, во внутридворовой территории одного из жилых домов, произошло ДТП.
Автоледи на ВАЗ-2110 допустила наезд на препятствие, потом наехала на двух мужчин и врезалась в стоящую там же иномарку Chevrolet Orlando.
В результате ЧП пострадали два человека. 52-летний мужчина получил открытый перелом правой голени и был госпитализирован, а 60-летний пожилой человек с ушибленной раной лба был отпущен домой.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области
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