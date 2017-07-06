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Автоледи во дворе одного из домов в Первоуральске допустила ДТП: пострадали два человека (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автоледи во дворе одного из домов в Первоуральске допустила ДТП: пострадали два человека (ФОТО)

6 июля 2017, 17:40Происшествия
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