Грибники из Качканара спасли молодого работника КГОК: он хотел свести счёты с жизнью в своём авто

Родственники незамедлительно обратились в полицию. Однако вскоре правоохранителям стало известно, что грибники обнаружили молодого мужчину в своем авто на обочине дороги близ Качканара. Он замёрз и ослаб, пишет Новый Качканар. Евгений был доставлен в ЦГБ.

Он пояснил, что хотел свести счёты с жизнью из-за кредитов. Сейчас его состоянию ничего не угрожает.

Напомним, что в конце июня прошел митинг работников КГОК против сокращения сотрудников на качканарском предприятии. Тогда на акцию протеста пришло около 500 человек.