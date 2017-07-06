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Грибники из Качканара спасли молодого работника КГОК: он хотел свести счёты с жизнью в своём авто
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грибники из Качканара спасли молодого работника КГОК: он хотел свести счёты с жизнью в своём авто

6 июля 2017, 07:00Происшествия
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