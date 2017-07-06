Грибники из Качканара спасли молодого работника КГОК: он хотел свести счёты с жизнью в своём авто
6 июля 2017, 07:00Происшествия
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23 июня из дома ушёл 25-летний Евгений, который трудится на КГОКе. Он сообщил жене, что поехал в Нижний Тагил для решения финансовых проблем. Через сутки семья получила от молодого человека странное sms: «Спасите меня, их тут много».
Сюжеты: Нижний Тагил
Родственники незамедлительно обратились в полицию. Однако вскоре правоохранителям стало известно, что грибники обнаружили молодого мужчину в своем авто на обочине дороги близ Качканара. Он замёрз и ослаб, пишет Новый Качканар. Евгений был доставлен в ЦГБ.
Он пояснил, что хотел свести счёты с жизнью из-за кредитов. Сейчас его состоянию ничего не угрожает.
Напомним, что в конце июня прошел митинг работников КГОК против сокращения сотрудников на качканарском предприятии. Тогда на акцию протеста пришло около 500 человек.
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