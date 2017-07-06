Несколько месяцев директор охранного предприятия в Екатеринбурге не платил зарплату двум пожилым работникам

Два пожилых работника екатеринбургского охранного предприятия обратились с заявлением в суд. Их работодатель в период с февраля по май 2016 года не выплачивал работающим пенсионерам заработную плату.

66-летний мужчина и 58-летняя женщина исполняли свои обязанности добросовестно, но денежного вознаграждения не имели. В результате пожилые люди решили обратиться в суд. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Расследование по делу продолжается, ведется сбор доказательной базы и установление иных случаев невыплаты заработной платы на предприятии.

За преступление, предусмотренное соответствующей статьей УК РФ, установлена ответственность в виде штрафа до 500 000 рублей или лишение свободы сроком до 3-х лет, об этом сообщает СУ СК Свердловской области.