Пассажир скончался в самолете рейса Батуми - Екатеринбург

В авиакомпании утверждают, что никто из пассажиров на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» с просьбами и жалобами на плохое самочувствие к персоналу экипажа не обращался. Согласно сообщению пресс-службы воздушной гавани, по прилету, когда все пассажиры покинули салон, на одном из мест один из пассажиров остался. Бортпроводники в экстренном режиме вызвали бригаду врачей.