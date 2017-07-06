Пассажир скончался в самолете рейса Батуми - Екатеринбург
Инцидент случился вечером 4 июля. Погибший мужчина был 84-летним гражданином Грузии. В сопровождении сыновей пожилой мужчина летел из Батуми в Екатеринбург на лечение сердца в областном центре.
В авиакомпании утверждают, что никто из пассажиров на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» с просьбами и жалобами на плохое самочувствие к персоналу экипажа не обращался. Согласно сообщению пресс-службы воздушной гавани, по прилету, когда все пассажиры покинули салон, на одном из мест один из пассажиров остался. Бортпроводники в экстренном режиме вызвали бригаду врачей.
Версии обстоятельств смерти противоречивые, по одной из версий, смерть наступила на борту воздушного судна, по другой, после приземления самолёта. Врачами аэропорта Кольцово смерть мужчины была констатирована уже по прилету в Екатеринбург.
Правоохранительные органы ведут доследственную проверку по данному происшествию, для того чтобы установить все обстоятельства. Для установления точной причины смерти правоохранителями назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в январе 2017 года клиническая смерть пассажира стала причиной экстренной посадки самолета в Екатеринбурге.
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