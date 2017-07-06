Пьяный пешеход из Первоуральска попал под колеса Honda Fit
6 июля 2017, 14:25Происшествия
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Ночная авария в Первоуральске с участием выпившего пешехода закончилась повреждением автомобиля: сам мужчина, попавший под колеса иномарки, серьезно не пострадал.
6 июля ночью, в 2 часа ночи, в Первоуральске произошло ДТП. 54-летний житель Первоуральска в состоянии алкогольного опьянения шел по проезжей части и никуда не собирался сворачивать.
Шел сильный дождь. Не заметив в темноте пешехода, водитель Honda Fit совершил наезд на мужчину, который незначительно пострадал в ДТП. Повреждение лобового стекла получил автомобиль.
Пострадавшему в больнице обработали раны, в госпитализации он не нуждался. Напомним, сегодня, 6 июля, в Свердловской области действует штормовое предупреждение.
МЧС предупреждает водителей: без особой необходимости не совершать поездки и соблюдать скоростной режим во время движения, сообщает Е1.RU.
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