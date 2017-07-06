Стрельба в Нижнем Тагиле: полицейским пришлось обстрелять магазин, где укрылась напавшая на 3 горожан агрессивная собака (ФОТО)
6 июля полицейским Нижнего Тагила пришлось обстрелять магазин, чтобы защитить горожан от агрессивной собаки, напавшей на троих человек.
По словам свидетелей, от укусов агрессивной собаки на ул. Фестивальная пострадали до 5 человек. Чтобы остановить агрессивное животное, прибывшим на вызов полицейским пришлось стрелять.
Сегодня к нам поступил сигнал о том, что на Фестивальной полиция пытается разобраться с агрессивной собакой, которая покусала 5 человек. Наши сотрудники быстро взяли специальный дресс-костюм, защищающий от укусов, и выехали к магазину «Переезд» на ул. Фестивальная. К моменту прибытия наши сотрудники увидели, что магазин обстрелян. Раненная собака была поймана. В приюте её пришлось подвергнуть эвтаназии из-за её агрессивного поведения. Пострадавшие от укусов граждане обратились за помощью медицинской помощью рассказала журналистам TagilCity.ru руководитель службы гуманного отлова «Четыре с хвостиком» - Диана Гордеева.
Официальный комментарий полиции о произошедшем инциденте будет опубликован позже.
Тело собаки направлено на медицинское обследование. В течение двух недель станет известно, была ли собака носителем бешенства или других опасных заболеваний.
Фото: 6 июля, 2017 г.
© Павел Щербина, TagilCity.ru