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Стрельба в Нижнем Тагиле: полицейским пришлось обстрелять магазин, где укрылась напавшая на 3 горожан агрессивная собака (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стрельба в Нижнем Тагиле: полицейским пришлось обстрелять магазин, где укрылась напавшая на 3 горожан агрессивная собака (ФОТО)

6 июля 2017, 17:50ПроисшествияПавел Щербина
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