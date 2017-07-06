Труп выпавшего из окна жителя Екатеринбурга пролежал во дворе 3 часа (ФОТО)

Это случилось в микрорайоне Светлый. Очевидцы рассказали, что услышали сильный удар о землю. Далее на место трагедии приехала реанимация. Однако специалисты диагностировали смерть и уехали. Труп пролежал во дворе порядка трех часов, пишет E1.ru.