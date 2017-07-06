Труп выпавшего из окна жителя Екатеринбурга пролежал во дворе 3 часа (ФОТО)
6 июля 2017, 08:15Происшествия
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Вечером 5 июля в Екатеринбурге из многоэтажного дома с большой высоты упал мужчина. Тело пролежало несколько часов, прежде чем его увезли.
Сюжеты: Екатеринбург
Это случилось в микрорайоне Светлый. Очевидцы рассказали, что услышали сильный удар о землю. Далее на место трагедии приехала реанимация. Однако специалисты диагностировали смерть и уехали. Труп пролежал во дворе порядка трех часов, пишет E1.ru.
В СК РФ по Свердловской области сообщили, что погибший мужчина - 43-летний местный житель. Очевидных признаков насильственной смерти нет. Сейчас предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося, среди прочих - несчастный случай.
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Фото: E1.ru
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