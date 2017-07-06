Убивший человека поленом житель Тугулымского района отправится в тюрьму на 10 лет
6 июля 2017, 08:45Происшествия
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В Тугулымском районе под суд попал 42-летний мужчина за убийство человека.
16 октября 2016 года он в ходе пьяных посиделок поссорился с приятелем и ударил оппонента по голове руками. Затем вооружился поленом и нанес удар мужчине по голове. Через некоторое время наступила смерть потерпевшего.
Добавим, что случившееся было квалифицировано как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть жертвы, сообщили в СК РФ по региону.
Подсудимый отправится в тюрьму на 10 с половиной лет. Кроме того, после выхода из колонии он будет ещё год находиться под ограничением свободы.
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