Убивший человека поленом житель Тугулымского района отправится в тюрьму на 10 лет

16 октября 2016 года он в ходе пьяных посиделок поссорился с приятелем и ударил оппонента по голове руками. Затем вооружился поленом и нанес удар мужчине по голове. Через некоторое время наступила смерть потерпевшего.

Добавим, что случившееся было квалифицировано как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть жертвы, сообщили в СК РФ по региону.

Подсудимый отправится в тюрьму на 10 с половиной лет. Кроме того, после выхода из колонии он будет ещё год находиться под ограничением свободы.