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Убивший человека поленом житель Тугулымского района отправится в тюрьму на 10 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убивший человека поленом житель Тугулымского района отправится в тюрьму на 10 лет

6 июля 2017, 08:45Происшествия
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