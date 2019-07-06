Работник театра умерла после укуса клеща в екатеринбургском дендрарии

Мария вместе с театром Пушкина приезжала в Екатеринбург на гастроли. Она работала художником по костюмам. В свободное время она с супругом посетила екатеринбургский дендрарий, где ее и укусил клещ. Инцидент произошел 23 июня. Девушка обратилась за медицинской помощью. Клеща извлекли и забрали на исследование. Девушке сделали уколы и назначили лечение, которое она проходила в столице Урала. От госпитализации Мария отказалась. По предварительной информации, у нее диагностировали боррелиоз.