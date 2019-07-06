Работник театра умерла после укуса клеща в екатеринбургском дендрарии
Жительницу Красноярска в Екатеринбурге укусил клещ, спустя две недели она умерла, пишет НГС24.
Мария вместе с театром Пушкина приезжала в Екатеринбург на гастроли. Она работала художником по костюмам. В свободное время она с супругом посетила екатеринбургский дендрарий, где ее и укусил клещ. Инцидент произошел 23 июня. Девушка обратилась за медицинской помощью. Клеща извлекли и забрали на исследование. Девушке сделали уколы и назначили лечение, которое она проходила в столице Урала. От госпитализации Мария отказалась. По предварительной информации, у нее диагностировали боррелиоз.
Вернувшись в Красноярск Мария продолжала жить обычной жизнью и чувствовала себя хорошо. Затем девушка ушла в отпуск. На этой неделе она умерла. Причину смерти установит экспертиза.
По данным на 2 июля, в Свердловской области от укусов клещей пострадали 26,7 тысячи человек.