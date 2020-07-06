«Лежала рядом с перерезанным горлом»: екатеринбуржца подозревают в убийстве жены
Сегодня, 18:40ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге задержали мужчину по подозрению в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
32-летнюю женщину обнаружили в квартире в доме на улице Благодатской. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
42-летний задержанный ранее был судим. По данным «Комсомольской правды», он заявил, что не причастен к смерти возлюбленной. С его слов, он проснулся ночью и увидел, что женщина лежит рядом в кровати с перерезанным горлом. Он заявил, что вызвал скорую, но женщина скончалась. Однако издание пишет, что на руке подозреваемого обнаружили порезы, а на ухе — кровь.
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