«Лежала рядом с перерезанным горлом»: екатеринбуржца подозревают в убийстве жены

42-летний задержанный ранее был судим. По данным «Комсомольской правды», он заявил, что не причастен к смерти возлюбленной. С его слов, он проснулся ночью и увидел, что женщина лежит рядом в кровати с перерезанным горлом. Он заявил, что вызвал скорую, но женщина скончалась. Однако издание пишет, что на руке подозреваемого обнаружили порезы, а на ухе — кровь.