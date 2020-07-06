На предприятии холдинга УГМК произошла вспышка COVID-19

В «УГМК-Агро» заявили, что с момента начала эпидемии COVID-19 в России на предприятии принимались все предписанные профилактические меры. Сообщается, что сотрудников регулярно тестировали на наличие инфекции. В пресс-службе считают, что благодаря проведению профилактических мероприятий удалось выявить заболевших сотрудников. Отмечается, что люди, контактирующие с зараженными сотрудниками, отправлены на удаленную работу, также их обследуют.

Более того, помещения, где работали сотрудники с выявленным у них коронавирусом, были обработаны специалистами Института вирусных инфекций.

В компании отмечают, что по-прежнему на проходной бесконтактным способом измеряется температура, руки обрабатываются антисептическим средством, соблюдается масочный режим и выдерживается социальная дистанция, а также проводится учащенная уборка производственных помещений.

Портал E1.RU ранее сообщал о новом очаге коронавируса на Учалинском горно-обогатительном комбинате, находящемся в Челябинской области, входящем в структуру УГМК.