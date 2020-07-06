На предприятии холдинга УГМК произошла вспышка COVID-19
На сельскохозяйственном предприятии «УГМК-Агро», входящем в холдинг УГМК, у нескольких сотрудников выявилась новая коронавирусная инфекция. Об этом порталу E1.RU сообщили в пресс-службе компании.
В «УГМК-Агро» заявили, что с момента начала эпидемии COVID-19 в России на предприятии принимались все предписанные профилактические меры. Сообщается, что сотрудников регулярно тестировали на наличие инфекции. В пресс-службе считают, что благодаря проведению профилактических мероприятий удалось выявить заболевших сотрудников. Отмечается, что люди, контактирующие с зараженными сотрудниками, отправлены на удаленную работу, также их обследуют.
Более того, помещения, где работали сотрудники с выявленным у них коронавирусом, были обработаны специалистами Института вирусных инфекций.
В компании отмечают, что по-прежнему на проходной бесконтактным способом измеряется температура, руки обрабатываются антисептическим средством, соблюдается масочный режим и выдерживается социальная дистанция, а также проводится учащенная уборка производственных помещений.
Портал E1.RU ранее сообщал о новом очаге коронавируса на Учалинском горно-обогатительном комбинате, находящемся в Челябинской области, входящем в структуру УГМК.
Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области выявили 270 новых случаев заражения COVID-19, иными словами, общее число заболевших достигло 14 303 человек.