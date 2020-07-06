На Урале 19-летний парень хотел переплыть пруд на спор за 10 тысяч рублей и утонул

Местный житель утонул 4 июля, его тело водолазы вытащили из водоема сегодня. В МЧС отметили, что молодой человек купался в необорудованном месте, обстоятельства случившегося выясняются. В соцсетях горожане рассказали, что парень выпивал с приятелями, он решил переплыть пруд на спор за 10 тысяч рублей.