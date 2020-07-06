На Урале 19-летний парень хотел переплыть пруд на спор за 10 тысяч рублей и утонул
Сегодня, 20:28ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Краснотурьинске в городском пруду утонул 19-летний молодой человек, пишет Znak.
Местный житель утонул 4 июля, его тело водолазы вытащили из водоема сегодня. В МЧС отметили, что молодой человек купался в необорудованном месте, обстоятельства случившегося выясняются. В соцсетях горожане рассказали, что парень выпивал с приятелями, он решил переплыть пруд на спор за 10 тысяч рублей.
Вчера в Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины, который также пытался переплыть пруд.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей