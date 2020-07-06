Свердловчанин обвинил полицейских в пьяной потасовке
Сегодня, 22:23ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Богдановича обвинил двух пьяных мужчин, которые представились сотрудниками уголовного розыска, в нападении, пишет Е1.
Со слов адвоката местного жителя, двое мужчин напали на него и его друзей. Пострадавший рассказал, что он вместе с друзьями возвращался с дня рождения поздно ночью. Проходя мимо машины, они попросили сигарету у сидящих в ней мужчин. После чего те вышли из машины и без разговоров набросились на них. Затем нападавшие показали удостоверения и сказали, что являются сотрудниками уголовного розыска.
Также адвокат рассказал, что чрез два часа после произошедшего к его клиенту домой пришли полицейские. Они отвезли его в отделение, где он провел пять дней. Его обвинили в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.
В пресс-службе областного главка не стали давать показания по этому поводу.
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