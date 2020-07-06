Свердловчанин обвинил полицейских в пьяной потасовке

Со слов адвоката местного жителя, двое мужчин напали на него и его друзей. Пострадавший рассказал, что он вместе с друзьями возвращался с дня рождения поздно ночью. Проходя мимо машины, они попросили сигарету у сидящих в ней мужчин. После чего те вышли из машины и без разговоров набросились на них. Затем нападавшие показали удостоверения и сказали, что являются сотрудниками уголовного розыска.