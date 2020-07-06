В Нижнем Тагиле 14-летнему велосипедисту переломало голени в ДТП с «Ладой»
В Нижнем Тагиле 14-летний велосипедист попал под колеса автомобиля. Подросток получил травмы ног, его госпитализировали в Екатеринбург, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.
ДТП произошло 6 июля в 19.10. Водитель «Лада Приора» ехал по улице Правды, возле дома № 1 он допустил наезд на подростка, который направлялся на велосипеде справа налево по ходу движения автомобиля.
Подросток двигался на велосипеде по тротуару и выехал на проезжую часть, по которой двигался автомобиль. При этом водитель не ожидал, что подросток внезапно окажется на дороге. Ребёнок при движении по проезжей части не имел защитной экипировки, рассказали в ГИБДД.
У семиклассника диагностировали открытый перелом обеих голеней, его направили в больницу № 9 Екатеринбурга.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель «Лады» привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз, его водительский стаж составляет 15 лет. На момент ДТП он был трезв.