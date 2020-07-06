В Нижнем Тагиле экспедитор пошел за пиццей, украв перед этим 170 тысяч рублей
Сегодня, 21:29ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Экспедитор из Екатеринбурга доставил мебель в Нижний Тагил, а полученные за нее деньги украл, сообщают в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
В полицию обратился предприниматель, который отправил в Нижний Тагил заказ. Мебель везли двое его сотрудников. Но обратно вернулся лишь один из экспедиторов, а второй, который получил от клиента 170 тысяч рублей, скрылся и на телефонные звонки не отвечал. После получения денег он предложил напарнику перекусить и пошел в магазин за пиццей, но не вернулся.
Полицейские выяснили, что мужчина не появлялся у себя дома, родные заявили о его пропаже. Его удалось задержать в Екатеринбурге, деньги он успел потратить по своему усмотрению.
В МВД отметили, что 25-летний мужчина был неоднократно судим. В настоящее время он находится под арестом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей