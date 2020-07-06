В Нижнем Тагиле экспедитор пошел за пиццей, украв перед этим 170 тысяч рублей

В полицию обратился предприниматель, который отправил в Нижний Тагил заказ. Мебель везли двое его сотрудников. Но обратно вернулся лишь один из экспедиторов, а второй, который получил от клиента 170 тысяч рублей, скрылся и на телефонные звонки не отвечал. После получения денег он предложил напарнику перекусить и пошел в магазин за пиццей, но не вернулся.