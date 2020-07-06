В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав врезался в иномарку и попал в больницу

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru подтвердили факт происшествия, а также рассказали, что в районе 12.25 водитель мотоцикла «Ямаха», мужчина 1988 года рождения, двигаясь со стороны улицы Зари в сторону улицы Автомобилистов, на перекрестке улицы Юности и Ленинградского проспекта допустил столкновение с автомобилем «Мерседес», который двигался с левым поворотом на встречу мотоциклу.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил закрытый перелом левой голени, а также перелом пятого и шестого ребер грудной клетки с левой стороны. Пострадавший госпитализирован в ЦГБ № 1. Ему оказывается медицинская помощь, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые установили, что мужчина передвигался на мотоцикле, не имея соответствующих прав категории А.