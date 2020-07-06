В Нижнем Тагиле сбросивший из окна знакомого мужчина получил 12 лет тюрьмы

В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что 15 октября 2019 года подсудимый после распития спиртного с потерпевшим вышел за ним на балкон, где они продолжили вспыхнувший ранее конфликт. После этого подсудимый толкнул потерпевшего, стоявшего спиной к перилам и сказал: «Лети без парашюта». В результате падения мужчина получил тупую сочетанную травму головы, груди, живота, таза, верхних и нижних конечностей. Она осложнилась обильной кровопотерей. Мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Подсудимый полностью вину не признает, продолжая утверждать, что преступления он не совершал

Однако судом после исследования всех доказательств вина была установлена. Кроме того, в квартире в момент происшествия находился еще один мужчина, который рассказал об обстоятельствах произошедшего.

При этом, в 2015 году подсудимого уже судили за угрозу убийством в отношении своей несовершеннолетней дочери, которую он хотел также выбросить из окна той же квартиры. Освободился мужчина в августе 2019 года.