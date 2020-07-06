В Нижнем Тагиле сообщили о смерти замначальника ОП № 17 Шереметьева

Сегодня все отделы обсуждают. Все в шоке. Говорят, у него был коронавирус, и могли заболеть еще сотрудники,говорит инсайдер.

Связана ли смерть правоохранителя с новой коронавирусной инфекцией — достоверно неизвестно. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев отказались.