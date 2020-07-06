В Нижнем Тагиле сообщили о смерти замначальника ОП № 17 Шереметьева
Сегодня, 10:58ПроисшествияФото: pixabay.com
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Вчера вечером в Нижнем Тагиле скончался заместитель начальника скандального ОП № 17 Виктор Шереметьев. Об этом TagilCity.ru сообщили источники в правоохранительных органах.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил, Коронавирус
Сегодня все отделы обсуждают. Все в шоке. Говорят, у него был коронавирус, и могли заболеть еще сотрудники,говорит инсайдер.
Связана ли смерть правоохранителя с новой коронавирусной инфекцией — достоверно неизвестно. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» от комментариев отказались.
Напомним, ранее скончалась депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина. У нее был подтвержден коронавирус. На прощании с ней мэр города Александр Высокинский заявил, что ее именем будет назван Дом пионеров, которым Дерягина руководила 35 лет.
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