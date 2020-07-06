В Нижнем Тагиле в результате ДТП перевернулся и вылетел на клумбу автомобиль
Сегодня, 19:58ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле на перекрестке улицы Ленина и проспекта Мира произошло ДТП, сообщают подписчики паблика [ТТ] Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
По фотографиям видно, что столкнулись два автомобиля. Оба получили повреждения, черная Mitsubishi заехала на клумбу, второй автомобиль белого цвета перевернулся недалеко от пешеходного перехода.
В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что обстоятельства ДТП выясняются.
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В ДТП никто не пострадал. Скорая помощь на место не вызывалась, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.
Сегодня в результате ДТП на улице Юности пострадал мотоциклист. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу.
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