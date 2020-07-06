В Нижнем Тагиле в результате ДТП перевернулся и вылетел на клумбу автомобиль

По фотографиям видно, что столкнулись два автомобиля. Оба получили повреждения, черная Mitsubishi заехала на клумбу, второй автомобиль белого цвета перевернулся недалеко от пешеходного перехода.

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что обстоятельства ДТП выясняются.

В ДТП никто не пострадал. Скорая помощь на место не вызывалась, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.