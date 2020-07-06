В Нижнем Тагиле водитель автомобиля устроил ДТП и сбежал, оставив машину
Сегодня ночью в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого три автомобиля получили механические повреждения, а водитель убежал, оставив свою машину.
В 1.50 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия.
Установлено, что неустановленный водитель «Опель Астра» допустил наезд на стоящие транспортные средства на «Опель Астра» и «Рено Каптюр». Сообщение поступило от владельцев стоящих автомобилей, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Там уточнили, что ведется расследование — устанавливаются обстоятельства ДТП, а также выясняется, кто был за рулем авто, так как на момент прибытия сотрудников ГИБДД водителя на месте не было. В результате происшествия никто не пострадал, авто получили механические повреждения.
Ранее, 4 июля, на Южном подъезде к Нижнему Тагилу водитель автомобиля «Лада» сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.