В Нижнем Тагиле водитель автомобиля устроил ДТП и сбежал, оставив машину

В 1.50 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия.

Установлено, что неустановленный водитель «Опель Астра» допустил наезд на стоящие транспортные средства на «Опель Астра» и «Рено Каптюр». Сообщение поступило от владельцев стоящих автомобилей, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Там уточнили, что ведется расследование — устанавливаются обстоятельства ДТП, а также выясняется, кто был за рулем авто, так как на момент прибытия сотрудников ГИБДД водителя на месте не было. В результате происшествия никто не пострадал, авто получили механические повреждения.