Частично открыто движение из Николо-Павловска в Алапаевск

В настоящее время продолжаются ремонтные работы, движение транспортных средств организовано в одну полосу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. На дороге установлены дорожные знаки, очередность проезда регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.
Также в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа от паводковых вод освободились все ранее подтопленные территории, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.
Напомним, в связи с обильным выпадением осадков в выходные 3–4 июля произошел размыв грунта на 4 километрах автодороги из Николо-Павловского до Алапаевска.