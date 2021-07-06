Частично открыто движение из Николо-Павловска в Алапаевск

Частично открыто движение из Николо-Павловска в Алапаевск
Частично открыто движение из Николо-Павловска в Алапаевск
Вчера, 18:07ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД
Движение транспортных средств организовано в одну полосу на участке автодороги Николо–Павловское — Петрокаменское — Алапаевск.

В настоящее время продолжаются ремонтные работы, движение транспортных средств организовано в одну полосу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. На дороге установлены дорожные знаки, очередность проезда регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.

Также в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа от паводковых вод освободились все ранее подтопленные территории, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.

Напомним, в связи с обильным выпадением осадков в выходные 3–4 июля произошел размыв грунта на 4 километрах автодороги из Николо-Павловского до Алапаевска.

Сюжеты:
Потоп в Нижнем Тагиле и ГГОПригород
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