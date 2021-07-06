Почти 780 тысяч перевел на «безопасный счет» мошенникам сотрудник УВЗ в Тагиле

Почти 780 тысяч рублей потерял сотрудник УВЗ из Нижнего Тагила, поверив мошенникам и отправив им все средства.

31-летний работник предприятия обратился в полицию с заявлением. По его словам, на сотовый позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на данный момент неизвестные пытаются оформить крупный кредит. Чтобы заблокировать операцию, нужно было проехать в банк и на такую же сумму оформить еще один кредит. Мужчина поверил словам звонившего и совершил операцию. После этого с ним связались снова и предложили обналичить полученную сумму и внести ее на «безопасный счет» другого банка. Такое решение он объяснил тем, что тогда мошенники не могут совершить никаких действий. Что потерпевший и сделал. Он сделал 51 перевод по 15 тысяч рублей на продиктованный счет. В полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Напомним, житель Кировграда был задержан за то, что оформил кредит на 1,4 миллиона рублей на своего спящего друга. Средства он перевел на неизвестный счет. До 10 лет грозит уральцу за оформление кредита на 1,4 млн на спящего друга

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