Завотделением уральской больницы обвинена в смерти пациентки от гнойного аппендицита

У следствия уже имеется достаточно доказательств для того, чтобы передать дело в суд, сообщает Е1. Осенью 2020 года было возбуждено дело о халатности.
Смерть Екатерины Ямщиковой наступила 19 марта 2019 года в результате неверно поставленного диагноза при поступлении пациентки в городскую больницу Первоуральска. Первоначально 12 марта 2019 года фельдшер скорой помощи при транспортировке больной в приемный покой больницы поставил предварительный диагноз: «аппендицит». Дежурный же врач, заведующая отделением гнойной хирургии, этот диагноз исключила и не назначила обязательных обследований. В результате спустя неделю Екатерина скончалась в больнице от гниющего аппендицита.
Заведующая отделением гнойной хирургии совершила халатность, то есть ненадлежаще исполнила свои должностные обязанности. Недобросовестное отношение к службе повлекло по неосторожности смерть человека. Следственный отдел постановил привлечь заведующую в качестве обвиняемой по данному делу, предъявив ей обвинение в халатности,говорится в постановлении следователя.
Напомним, родственники погибшей называют произошедшее врачебной ошибкой и заявляют, что медики не смогли верно поставить диагноз. Именно из-за этого умерла после операции Екатерина Ямщикова.