Завотделением уральской больницы обвинена в смерти пациентки от гнойного аппендицита

Завотделением уральской больницы обвинена в смерти пациентки от гнойного аппендицита
Завотделением уральской больницы обвинена в смерти пациентки от гнойного аппендицита
Вчера, 16:43ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Заведующую отделением гнойной хирургии городской больницы Первоуральска следователи обвинили в смерти Екатерины Ямщиковой (Подволошиной).

У следствия уже имеется достаточно доказательств для того, чтобы передать дело в суд, сообщает Е1. Осенью 2020 года было возбуждено дело о халатности.

Смерть Екатерины Ямщиковой наступила 19 марта 2019 года в результате неверно поставленного диагноза при поступлении пациентки в городскую больницу Первоуральска. Первоначально 12 марта 2019 года фельдшер скорой помощи при транспортировке больной в приемный покой больницы поставил предварительный диагноз: «аппендицит». Дежурный же врач, заведующая отделением гнойной хирургии, этот диагноз исключила и не назначила обязательных обследований. В результате спустя неделю Екатерина скончалась в больнице от гниющего аппендицита.

Заведующая отделением гнойной хирургии совершила халатность, то есть ненадлежаще исполнила свои должностные обязанности. Недобросовестное отношение к службе повлекло по неосторожности смерть человека. Следственный отдел постановил привлечь заведующую в качестве обвиняемой по данному делу, предъявив ей обвинение в халатности,говорится в постановлении следователя.

Напомним, родственники погибшей называют произошедшее врачебной ошибкой и заявляют, что медики не смогли верно поставить диагноз. Именно из-за этого умерла после операции Екатерина Ямщикова.

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