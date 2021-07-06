Завотделением уральской больницы обвинена в смерти пациентки от гнойного аппендицита

Смерть Екатерины Ямщиковой наступила 19 марта 2019 года в результате неверно поставленного диагноза при поступлении пациентки в городскую больницу Первоуральска. Первоначально 12 марта 2019 года фельдшер скорой помощи при транспортировке больной в приемный покой больницы поставил предварительный диагноз: «аппендицит». Дежурный же врач, заведующая отделением гнойной хирургии, этот диагноз исключила и не назначила обязательных обследований. В результате спустя неделю Екатерина скончалась в больнице от гниющего аппендицита.