Подростки избили и ограбили молодого парня. Полиция Нижнего Тагила их уже нашла

Вернувшись с прогулки, мальчишки ничего не сказали родителям о случившемся. Когда мама одного из них заметила побои на лице сына, тот рассказал, что вместе с другом катался на велосипеде. Когда начался дождь, они решили переждать непогоду в арке. Сюда же зашли двое парней постарше и попросили дать им телефоны, на что получили отказ. Тогда незнакомцы силой отобрали мобильники.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и кинолог со служебной собакой.

По словам исполняющего обязанности начальника отдела полиции № 20 подполковника Ивана Васильева, потерпевшие дали полицейским четкие приметы одного из нападавших – это высокий юноша со светлыми кудрявыми волосами. Сыщики проделали большую оперативную работу, в результате которой удалось установить и опознать потерпевшими одного из фигурантов преступления. На следующий день на рынке «Гальянский» по Черноисточинскому шоссе сотрудники отделения по делам несовершеннолетних совместно с оперативниками угрозыска задержали второго подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток. Похищенные сотовые телефоны обнаружены в ходе обыска по месту жительства подозреваемых.

Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались, на учете не состоят, воспитываются в полных благополучных семьях.

В настоящее время по факту грабежа следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК Российской Федерации (грабеж). Молодые люди проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.