Полиция разыскивает девушку. Две недели назад она ушла от бабушки (ФОТО)
Отдел полиции №18 в Нижнем Тагиле в настоящее время занят розыском несовершеннолетней Друговой Натальи Руслановны, 1999 года рождения. 26 июля девушка ушла их дома и до сих пор скрывается от бабушки.
3 августа, бабушка, воспитывающая девушку, встретила внучку в районе остановочного комплекса на ул. Восточная, но девушка убежала от нее. Тогда-то женщина и обратилась с заявлением в полицию. Женщина рассказала, что внучка и ранее уходила на долгое время, но в правоохранительные органы родственники не сообщали, сообщает пресс-служба МВД.
Приметы: телосложение среднее, волосы темные длинные прямые, лицо овальное, глаза светлые, уши прилегающие, губы толстые.
Была одета: куртка черная спортивная, штаны темные, ботинки.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой несовершеннолетней, сообщить в отдел полиции № 18 по телефонам: (3435) 47-71-02, 43-15-59 – дежурная часть, 47-71-16, 47-71-56 – подразделение по делам несовершеннолетних, или 02.
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