Полиция разыскивает девушку. Две недели назад она ушла от бабушки (ФОТО)

3 августа, бабушка, воспитывающая девушку, встретила внучку в районе остановочного комплекса на ул. Восточная, но девушка убежала от нее. Тогда-то женщина и обратилась с заявлением в полицию. Женщина рассказала, что внучка и ранее уходила на долгое время, но в правоохранительные органы родственники не сообщали, сообщает пресс-служба МВД.