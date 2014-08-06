В Нижнем Тагиле осудили сотрудницу налоговой службы за взятки

Пребывая в должности главного государственного налогового инспектора с августа 2005 года, Елена за взятки в размере 5 тыс. рублей не проводила камеральные проверки деклараций и документов, предоставленных гражданами в налоговую службу для оформления имущественных налоговых вычетов.

Подтверждая незаконно заявленные в них суммы переплаты по налогу на доходы физических лиц, женщина знала, что в представленных документах содержатся фиктивные сведения. В результате, недобросовестные граждане получали право на возврат из бюджета излишне уплаченных сумм поясняют в Прокуратуре Ленинского района, город Нижний Тагил.

За указанный период (9 лет) подсудимая получила взяток на общую сумму свыше 230 тысяч рублей. Суд приговорил Шахторину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Под стражу женщину взяли прямо из зала суда.

Напомним, еще один госслужащий - Валерий Кузьминых - накануне получил реальный срок по двум статьям - «Покушение на преступление» (ст.30 ч.3 УК РФ) и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения» (ст.159 ч.3 УК РФ). Его приговорили к одному году в колонии общего режима.