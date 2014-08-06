В Нижнем Тагиле водитель на ВАЗе сбил подростка и скрылся с места ДТП

Всё случилось сегодня, 6 августа, примерно в 16:50-16:55. Лариса с семьей ехала по улице Красногвардейская из города, мимо ГДТЮ.

В это время во встречном направлении ехал ВАЗ-2114 бордового или вишневого цвета, в сторону города. На пешеходном переходе ВАЗ наехал на подростка, однако парень в последний момент успел спасти себя, оттолкнувшись от автомобиля обидчика двумя руками. Водитель-нарушитель скрылся с места происшествия. Лариса добавила, что водитель на русском авто ехал даже не по своей полосе, а по встречной.

С ребенком все в порядке. Возможно, в состоянии шока он не захотел вызывать скорую помощь. Свидетели сразу же позвонили в правоохранительные органы. Данная информация также была передана редакцией в отделение пропаганды ГИБДД. Добавим, что в том месте круглосуточно «дежурят» камеры системы «Безопасный город», которые помогут в поиске «водителя».