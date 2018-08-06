89 преступлений произошло в Свердловской области в первую субботу августа

За эти сутки стражи правопорядка раскрыли 53 противоправных деяния. Среди них – три случая причинения тяжкого вреда здоровью, один грабеж, 14 краж чужого имущества, среди которых – кража сотового телефона из квартиры, два факта мошенничества, шесть фактов незаконного оборота наркотиков (в Екатеринбурге и Североуральске), в том числе пять фактов сбыта.

В субботу произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и еще семь человек получили травмы различной степени тяжести. Среди травмированных есть дети. В течение суток в регионе прошло 54 массовых мероприятия, в которых приняли участие около 74 400 человек. При этом нарушений общественного порядка на праздниках зафиксировано не было.