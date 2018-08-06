Автобус со свердловчанами и ВАЗ-2110 столкнулись под Уфой: есть погибший

Другим участником аварии стал ВАЗ-2110, который превысил скорость, допустив столкновение. Легковой автомобиль в результате ДТП загорелся, водитель погиб на месте.

Автобус после столкновения влетел в асфальтоукладчик, который стоял на обочине трассы. Известно, что в автобусе находились 12 пассажиров, которые, по предварительным данным, не пострадали.