Автобус со свердловчанами и ВАЗ-2110 столкнулись под Уфой: есть погибший

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На трассе М5 под Уфой утром 5 августа произошло ДТП, участником которого стал автобус, следовавший в Соль-Илецк.
Источник: E1.RU
Другим участником аварии стал ВАЗ-2110, который превысил скорость, допустив столкновение. Легковой автомобиль в результате ДТП загорелся, водитель погиб на месте.
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Автобус после столкновения влетел в асфальтоукладчик, который стоял на обочине трассы. Известно, что в автобусе находились 12 пассажиров, которые, по предварительным данным, не пострадали.
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