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Молодой человек заживо сгорел в коттедже под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодой человек заживо сгорел в коттедже под Екатеринбургом

Сегодня, 12:50Происшествия
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