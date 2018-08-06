Молодой человек заживо сгорел в коттедже под Екатеринбургом

Хозяева сдавали коттедж в коллективном саду «Заря» на улице Начдива Онуфриева посуточно. На выходные его сняла компания молодых людей.

Друзья хотели повеселиться, затопить баню. Но отдых закончился трагедией.

Примерно в 00:00 дом загорелся. Друзья стали выбегать на улицу. Проезжающие мимо автомобилисты пришли им на помощь.

Водителям удалось спасти девушку, которая надышалась угарным газом и не могла выбраться из коттеджа самостоятельно. Сейчас она находится в 36-й городской больнице.

На площади 200 квадратных метров сгорела крыша и повреждена внутренняя отделка стен садового дома. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Огонь был потушен в течение 20 минут, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В результате пожара погиб 26-летний молодой человек. Сейчас его тело находится на судмедэкспертизе.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание в камине на первом этаже.

Видео Видео: URA.RU