Двое свердловчан украли 4,5 тонны рельсов
Сегодня, 16:24ПроисшествияФото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО
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В Екатеринбурге перед судом предстанут двое мужчин, укравших на перегоне «Арамиль — Седельниково» 4,5 тонны рельсов, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Злоумышленников задержали 19 января, когда она с помощью трактора пытались вывезти рельсы, которые находились на железнодорожном перегоне после ремонта.
Полицейские установили, что мужчины с 13 по 19 января совершили несколько краж рельсов. Помимо этого, 20-летний задержанный ранее был пять раз судим.
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В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Кража».
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