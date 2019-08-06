Двое свердловчан украли 4,5 тонны рельсов

Злоумышленников задержали 19 января, когда она с помощью трактора пытались вывезти рельсы, которые находились на железнодорожном перегоне после ремонта.

Полицейские установили, что мужчины с 13 по 19 января совершили несколько краж рельсов. Помимо этого, 20-летний задержанный ранее был пять раз судим.