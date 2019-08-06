От взрывов на военных складах под Ачинском пострадали 12 человек

Как пишет издание, шестерых человек госпитализировали. Ещё четверо сейчас находятся в Ачинской межрайонной больнице, также еще двое пациентов были направлены в Красноярск.

Напомним, возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам под Ачинском произошло в понедельник днём. После этого последовала серия взрывов, которую заметили со всего Ачинска. Местные власти объявили режим ЧС. Из близлежащих к месту происшествия населенных пунктов было эвакуировано 2,6 тысячи жителей, их направили в Красноярск, передаёт «Российская газета».