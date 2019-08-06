От взрывов на военных складах под Ачинском пострадали 12 человек
6 августа, 09:48ПроисшествияФото: группа ВКонтакте "Подслушано в Ачинске"
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В Красноярском крае после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска пострадали 12 человек, сообщил «Интерфакс».
Как пишет издание, шестерых человек госпитализировали. Ещё четверо сейчас находятся в Ачинской межрайонной больнице, также еще двое пациентов были направлены в Красноярск.
Напомним, возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам под Ачинском произошло в понедельник днём. После этого последовала серия взрывов, которую заметили со всего Ачинска. Местные власти объявили режим ЧС. Из близлежащих к месту происшествия населенных пунктов было эвакуировано 2,6 тысячи жителей, их направили в Красноярск, передаёт «Российская газета».
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