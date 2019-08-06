В Екатеринбурге семьи погибших в массовом ДТП получат компенсации от такси Uber

В пресс-службе такси сказали, что выражают соболезнование родным и близким погибших. Страховая программа Uber подразумевает выплаты в размере двух миллионов рублей. По словам представителей такси, наследники погибших получат компенсации в полном размере.

Напомним, 4 августа в Екатеринбурге двое молодых людей на угнанном автомобиле несколько раз пронеслись на красный свет светофора, затем въехали в стоящие машины. В результате ДТП погибли два человека.