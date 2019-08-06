В Екатеринбурге штормовой ветер повалил железное ограждение на женщину
Сегодня, 18:59ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге сильный ветер повалил деревья на машины и детские площадки. Из-за ветра на жительницу города упал металлический забор, Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пострадавшей женщине пришлось вызвать скорую. Ее отвезли в больницу.
Напомним, сегодня по Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещали сильные дожни, грозы, ветер может достигать 23-25 м/с.
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