В Нижнем Тагиле лжесотрудники спецслужб обворовали двух пенсионеров

3 августа 92-летнего пенсионера на улице остановила женщина, которая представилась медицинским работником. Она сказала, что ему необходимо сдать анализы, для чего отправилась в квартиру пожилого мужчины.

В помещении женщина неожиданно вспомнила, что ей нужно разменять деньги, о чем и попросила доверчивого пенсионера. Когда тагильчанин разменял ей 70 тысяч рублей, она заторопилась к выходу, забыв про анализы. После ухода мошенницы пенсионер вместо банкнот обнаружил билеты банка приколов.

Так же в минувшие выходные пострадала 86-летняя пенсионерка. К ней домой пришел мужчина, который представился участковым, и показал фото разыскиваемого преступника. Женщина ответила, что никогда его не видела, после чего лжеполицейский попросил ее принести паспорт, чтобы заполнить документы. По возвращении лжесотрудника уже не было, вместе с ним исчезли и 19 тысяч рублей.