В Тюмени 91-летнюю труженицу тыла похоронили в полиэтиленовом пакете
Сегодня, 20:38ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Тюмени труженицу тыла похоронили в черном мешке без одежды и без омовения. Так заявили жильцы Тюменского пансионата для ветеранов, пишет «Комсомольская правда».
91-летняя женщина жила в пансионате для ветеранов. Когда она скончалась, ее тело поместили в мешок и положили в гроб, не переодев. Об этом рассказал Николай Новопашин в соцсети. Также он утверждает, что тело труженицы тыла пролежало в морге неделю.
Как рассказала пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына, пожилая женщина была одинокой, и похоронами занимались спецслужбы по вопросам похоронного дела. Департамент организовал проверку в пансионате.
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