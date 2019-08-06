В Тюмени 91-летнюю труженицу тыла похоронили в полиэтиленовом пакете

91-летняя женщина жила в пансионате для ветеранов. Когда она скончалась, ее тело поместили в мешок и положили в гроб, не переодев. Об этом рассказал Николай Новопашин в соцсети. Также он утверждает, что тело труженицы тыла пролежало в морге неделю.