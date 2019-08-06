ВГОК пообещал восстановить Музей горной техники в Нижнем Тагиле

Чтобы сохранить музейные экспонаты, их увезли на территорию одного из подразделений комбината и разместили под охраной.

Чтобы сохранить музейные экспонаты в целостности и сохранности, решено их увезти на территорию одного из подразделений комбината и разместить под охраной. В дальнейшем будет организована другая смотровая площадка и восстановлен традиционный экскурсионный маршрут с демонстрацией старой горной техники,говорит генеральный директор «ВГОКА» Дмитрий Рыбакин.

Экспонаты музея под открытым небом регулярно страдали от грабежа и вандализма, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Высокогорного обогатительного комбината. Смотровая площадка с горной техникой была открыта в 1992 году, и каждый год подразделения комбината убирали там мусор и красили экспонаты. Но в 2017 году неизвестные расписали технику издевательскими надписями, а в 2018 году преступники начали срезать детали машин и ограждения, в том числе похитили бурильную установку УПБ-1.