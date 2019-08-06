Видео стрельбы, в которой пострадал 7-летний тагильчанин, попало в Сеть

На видео можно увидеть, как группа людей, в числе которых есть подростки, стреляет из пневматической винтовки по пивным банкам.

Видео Видео: Youtube.com

Согласно официальной версии, одна из пуль случайно попала в голову семилетнему Егору, который с друзьями находился неподалёку. После этого, стрелявший скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции. Сейчас Александр находится под подпиской о невыезде.

Как пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское», в отношении 35-летнего жителя Нижнего Тагила возбуждено два уголовных дела по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «хулиганство». На момент публикации решается вопрос о передаче материалов в Следственный комитет.