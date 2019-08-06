Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Видео стрельбы, в которой пострадал 7-летний тагильчанин, попало в Сеть
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Видео стрельбы, в которой пострадал 7-летний тагильчанин, попало в Сеть

Сегодня, 14:12ПроисшествияФото: скриншот с видео
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»