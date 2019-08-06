Видео стрельбы, в которой пострадал 7-летний тагильчанин, попало в Сеть
Телеканал «Телекон» опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, установленной на магазине возле места, где Александр Б. 4 августа попал из пневматической винтовки в голову семилетнему мальчику. Сейчас ребёнок готовится к операции в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, куда он накануне был доставлен вертолётом из Нижнего Тагила.
На видео можно увидеть, как группа людей, в числе которых есть подростки, стреляет из пневматической винтовки по пивным банкам.
Согласно официальной версии, одна из пуль случайно попала в голову семилетнему Егору, который с друзьями находился неподалёку. После этого, стрелявший скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции. Сейчас Александр находится под подпиской о невыезде.
Как пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское», в отношении 35-летнего жителя Нижнего Тагила возбуждено два уголовных дела по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «хулиганство». На момент публикации решается вопрос о передаче материалов в Следственный комитет.
5 августа ребёнка доставили вертолётом в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Врачи стабилизировали состояние мальчика. Пуля застряла в голове ребёнка, а для её извлечения необходима хирургическая операция.