На Урале мужчина убил свою экс-супругу из ружья на глазах у малолетнего ребенка

Такой приговор вынес Свердловский областной суд. Мужчину осудили сразу по трем статьям Уголовного кодекса п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), пп. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство, совершенное в отношении малолетнего, с особой жестокостью, с применением оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

В ходе рассмотрения дела было установлено. что подсудимый 27 декабря 2018 года пришел в квартиру к своей бывшей супруге и из личной неприязни, с целью вызвать страх, взял в руки предмет, похожий на ружье и направил его в сторону женщины, высказав угрозу убийством.

Затем 26 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вооружился охотничьим ружьем и зашел в дом к своей экс-супруге. В это время в доме находился их сын 2006 года рождения. Увидев мужчину с ружьем и намерение причинить смерть его матери, он подбежал к ней и закрыл своим телом.

Подсудимый нанес прикладом ружья удар в спину ребенка, сбросив его на пол комнаты. Затем, осознавая, что рядом находится ребенок, он произвел выстрел с близкой дистанции в спину женщины. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В результате у ребенка возникло посттравматическое стрессовое расстройство.

После совершения преступления подсудимый подставил ствол ружья к голове ребенка и заставил его проследовать на кухню, где высказал угрозу убийством.