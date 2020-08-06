В Екатеринбурге скорая везла задыхающегося мальчика в больницу и попала в ДТП

Водитель кареты скорой помощи рассказал редакции, что ехал на красный со включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Водитель легкового автомобиля говорит, что никаких «мигалок» и сигналов не слышал и заметил автомобиль в последний момент.

В автомобиле скорой помощи находился мальчик, у которого начались проблемы с дыханием. Водитель скорой заверил, что проблемы с дыханием не связаны с коронавирусной инфекцией.