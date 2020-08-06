В Екатеринбурге скорая везла задыхающегося мальчика в больницу и попала в ДТП
Сегодня, 19:54ПроисшествияФото: Znak
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ДТП произошло на перекрестке Мамина-Сибиряка и Малышева в Екатеринбурге. Легковой авто двигался по Малышева и въехал «скорой» в бок, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель кареты скорой помощи рассказал редакции, что ехал на красный со включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Водитель легкового автомобиля говорит, что никаких «мигалок» и сигналов не слышал и заметил автомобиль в последний момент.
В автомобиле скорой помощи находился мальчик, у которого начались проблемы с дыханием. Водитель скорой заверил, что проблемы с дыханием не связаны с коронавирусной инфекцией.
После ДТП была вызвана вторая машина скорой помощи, которая доставит мальчика в больницу. Сами участники ДТП будут дожидаться инспекторов ДПС.
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