В Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели обыск офиса компании «Мотив»
Сегодня, 17:03ПроисшествияФото: 1MiMediainvest.ru
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6 августа в Екатеринбурге произошел обыск центрального офиса оператора сотовой связи «Мотив», находящегося по улице Шейнкмана, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал изданию пресс-секретарь оператора, под подозрением Федеральной службы безопасности оказался один из клиентов компании. Искали и изымали документы, содержащие необходимую для службы информацию. Представители оператора «Мотив» проявляли органам всяческое содействие.
Напомним, недавно жители поселка Черноисточинск вышли на митинг. Они считают, что вышка связи, принадлежащая компании «Мотив» построена незаконно.
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