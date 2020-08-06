В Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели обыск офиса компании «Мотив»

Как рассказал изданию пресс-секретарь оператора, под подозрением Федеральной службы безопасности оказался один из клиентов компании. Искали и изымали документы, содержащие необходимую для службы информацию. Представители оператора «Мотив» проявляли органам всяческое содействие.