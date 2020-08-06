В Тагиле планируют объявить в федеральный розыск сбежавшего из больницы пациента
Сегодня, 17:47ПроисшествияФото: 1MiMediainvest.ru
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19 июля Дмитрий Камешков, проживающий в Черноисточинске, сбежал из больницы. В полиции планируют объявить его в розыск, сообщают ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Дмитрий лечился в больнице №1, которая располагается на Вагонке. Из больницы он ушел сам, без выписки, оставив в больнице личные вещи, в том числе телефон. В поисковых мероприятиях принимали участи волонтёры, но пока поиски не дали результата.
Дмитрий Камешков был одет в светло-серую куртку в клеточку, камуфляжной раскраски штаны зеленого цвета и серые кроссовки. Среднего роста, ходой, волосы темно-русые, голубые глаза.
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Фото: LIZA ALERT
Правоохранительные органы просят сообщить, если подходящий по приметам человек будет замечен. Телефон 976-802, 8 800 700 54 52 либо 112.
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