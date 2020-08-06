В Тагиле планируют объявить в федеральный розыск сбежавшего из больницы пациента

Дмитрий лечился в больнице №1, которая располагается на Вагонке. Из больницы он ушел сам, без выписки, оставив в больнице личные вещи, в том числе телефон. В поисковых мероприятиях принимали участи волонтёры, но пока поиски не дали результата.