В захваченном скандальным отцом Сергием монастыре скончалась 15-летняя девочка

По словам инсайдера, поступило сообщение о кончине девочки 15 лет на территории монастыря. По предварительной информации она там проживала. На место происшествия выехала оперативная группа.

Как заявил изданию Всеволод Могучев, который взял на себя роль пресс-секретаря монаха, у него такой информации нет.

Еще один источник рассказал изданию, что девочка скончалась от онкологии. Ее привезли в монастырь вымаливать. По данным агентства, полиция на данный момент опрашивает отца Сергия.