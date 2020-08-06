В захваченном скандальным отцом Сергием монастыре скончалась 15-летняя девочка
Сегодня, 20:37ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
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В Среднеуральском женском монастыре, руководителем которого является лишенный сана отец Сергий, скончался ребенок, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По словам инсайдера, поступило сообщение о кончине девочки 15 лет на территории монастыря. По предварительной информации она там проживала. На место происшествия выехала оперативная группа.
Как заявил изданию Всеволод Могучев, который взял на себя роль пресс-секретаря монаха, у него такой информации нет.
Еще один источник рассказал изданию, что девочка скончалась от онкологии. Ее привезли в монастырь вымаливать. По данным агентства, полиция на данный момент опрашивает отца Сергия.
Напомним, ранее телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм, в котором рассказала о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбургская епархия за его канонические проповеди скандального священника лишила его сана.
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