Без электричества остался поселок Горбуново в Нижнем Тагиле

Без электричества остался поселок Горбуново в Нижнем Тагиле
Без электричества остался поселок Горбуново в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:04ПроисшествияФото: 1МI
Микрорайон Горбуново в Нижнем Тагиле остался в очередной раз без «света» после грозы, прошедшей в ночь на 6 августа. Энергетики планируют устранить аварию в течение дня.

Об очередной аварии после ночной грозы в Горбуново в Нижнем Тагиле сообщают местные жители. Они отмечают, что подобное происходит уже третий раз за последние две недели, а ждать включения электричества приходится по 10 — 15 часов.

Даже не умыться, так как скважина от электричества. И это уже несколько лет. Во всем поселке так. Если сильный снег или гроза, то все — «сидите без света», рассказывает жительница о имени Юлия.

В пресс-службе «Облкоммунэнерго» факт аварийного отключения около 06.40 утра в пятницу 6 августа в Горбуново подтвердили.

Оперативно-выездная бригада выехала на место, к 07.25 утра было восстановлено электроснабжение везде, кроме частного сектора в Горбуново. Социально-значимые объекты все подключены. Оперативно-выездная бригада работает над устранением нарушений электроснабжения, специалисты проводят полный осмотр линии. Стараются восстановить как можно скорее. Точного времени пока сказать не можем,прокомментировали TagilCity.ru в «Облкоммунэнерго».

Энергетики пообещали полностью вернуть электроснабжение в Горбуново в течении сегодняшнего дня.

Напомним, после ночной грозы 6 августа некоторые районы Екатеринбурга остались без электричества из-за попавших в дома молний. Аварийные службы работали всю ночь и до сих пор продолжают работать над устранением аварий.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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