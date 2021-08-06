«Болел новым штаммом коронавируса»: писатель Андрей Комлев умер в Екатеринбурге

О смерти поэта, писателя и педагога Андрея Комлева сообщила в своих соцсетях его дочь. Женщина отметила, что отец болел дельта-штаммом коронавирусной инфекции.

Дочь писателя Анастасия Чижевская написала не только сообщила на своей странице на Facebook о кончине писателя, но и обратилась за помощью в организации похорон. Сама женщина сейчас находится на Украине и тоже болеет коронавирусом. Она уверяет, что в Россию ее не пустят, а супруга Андрея Комлева инфицирована и ее госпитализируют в больницу. Сейчас Чижевская ищет того, кто поможет организовать похороны ее отца в Екатеринбурге. Сама девушка находится на Украине, а жена писателя болеет коронавирусом. Напомним, вечером 29 июля 2021 года на 87 году жизни скончалась известный уральский и российский художник, преподаватель УрГАХУ с более чем полувековым стажем Нина Костина.

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