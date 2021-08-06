Легковушка улетела в кювет на трассе под Нижним Тагилом

С места дорожной аварии на трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда с участием легковых автомобилей, одна из которых улетела в кювет, пострадавших увезли на машине «скорой помощи».

Дорожная авария произошла утром 6 августа на выезде из Нижнего Тагила в сторону Салды. Видео с места происшествия с группой «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте» поделились очевидцы. На кадрах видно, что один из автомобилей улетел в кювет, а второй стоит на обочине — у него разбита передняя часть, в том числе лобовое стекло. На месте происшествия работают спецслужбы города — ГИБДД, МЧС и скорас медицинская помощь. Одного из пострадавших госпитализировали в больницу, уложив на носилки. Подробности происшествия в городской Госавтоинспекции TagilCity.ru обещали рассказать чуть позже. Напомним, ранним утром 6 августа 2021 года пассажирская «ГАЗель» провалилась в яму на асфальте в центре Нижнего Тагила, где ведутся ремонтные работы.Маршрутка почти на половину ушла под землю. В оставленную рабочими яму на дороге провалилась маршрутка в Нижнем Тагиле

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