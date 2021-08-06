На мор рыбы в реке Салда пожаловались местные жители

На мор рыбы в реке Салда пожаловались местные жители
На мор рыбы в реке Салда пожаловались местные жители
Сегодня, 14:31ПроисшествияФото: скриншот видео «vSalde.ru» во «ВКонтакте»
Жители Нижней Салды сообщают в социальных сетях о мертвой рыбе, которой усыпаны берега реки Салда. В городской администрации в связи с этим происшествием состоялось заседание оперативного штаба.

Видеокадрами, снятыми на берегу реки Салда в Свердловской области жители поделились в группе «vsalde.ru» в социальной сети «ВКонтакте». Автор видео утверждает, что мертвая рыба лежит вдоль всего берега.

О происшествии салдинцы также сообщили местным властям.

В администрации состоялось заседании штаба, из реки были взяты пробы. Однако превышения допустимых показателей загрязнения зафиксировано не было, сообщается в группе «Городской вестник» во «ВКонтакте».

Причины гибели рыбы пока не установлены.

Напомним, в конце июля несколько сотен мертвых рыб выбросило на берег озера Ачакуль в Нагайбакском районе Челябинской область. По словам местных жителей, на чешуе рыбы присутствуют зеленые пятна.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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