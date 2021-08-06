На мор рыбы в реке Салда пожаловались местные жители

Видеокадрами, снятыми на берегу реки Салда в Свердловской области жители поделились в группе «vsalde.ru» в социальной сети «ВКонтакте». Автор видео утверждает, что мертвая рыба лежит вдоль всего берега.
О происшествии салдинцы также сообщили местным властям.
В администрации состоялось заседании штаба, из реки были взяты пробы. Однако превышения допустимых показателей загрязнения зафиксировано не было, сообщается в группе «Городской вестник» во «ВКонтакте».
Причины гибели рыбы пока не установлены.
Напомним, в конце июля несколько сотен мертвых рыб выбросило на берег озера Ачакуль в Нагайбакском районе Челябинской область. По словам местных жителей, на чешуе рыбы присутствуют зеленые пятна.