На тульский пряник подменил телефон в посылке проводник поезда в Екатеринбурге

Проводник вагона, который перевозит почту в Екатеринбурге был задержан. 30-летний мужчина подменял содержимое посылок, в частности телефоны, на тульские пряники и другие продукты. Выяснилось, что он украл 4 телефона.

Проводник выбирал посылки одного популярного интернет-магазина. На этикетках отправитель прописывал, что содержится внутри. Подозреваемый находил интересные отправления и забирал их содержимое. Взамен, чтобы пропажа не была заметна, он клал продукты, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по УрФО. Всего выявлено 4 эпизода. Общий ущерб составил более 70 тысяч рублей. Все похищенное было изъято, а в отношении проводника возбуждено уголовное дело за кражу. Напомним, в начале августа 2021 года 40-летний мужчина украл в поезде «Москва Владивосток» телефон у жителя Нижнего Тагила. Все произошло, пока пострадавший спал. До 2 лет тюрьмы грозит жителю Кирова за кражу телефона у тагильчанина в поезде

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