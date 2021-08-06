О состоянии выпавшего из окна с матерью ребенка рассказали в свердловском Минздраве

Ребёнок не нуждается в госпитализации и его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
В региональном СУ СКР пока никак не комментируют вчерашний инцидент. 30-летнюю мать малыша специалисты проверят на вменяемость.
Сейчас ей грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство своего ребёнка.
Напомним, что днём 4 августа в Екатеринбурге на улице Авиaционной женщина с малышом на руках выпрыгнула с балкона. Перед трагедией она позвонила в дежурную часть полиции и заявила, что супруг её избивает.
На вызов приехал лейтенант ППС, но обнаружил молодую мать в неадекватном состоянии. Мужчина вызвал на место скорую помощь, но женщина успела запереться с сыном на балконе и прыгнуть.